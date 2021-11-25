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«Зато султан Сулейман влюблен!»: 39-летняя Бергюзар Корель заметила, как изменилась ее внешность незадолго до родов

Актриса из турецкого сериала «1001 ночь» посетовала на то, что она заметно оплыла, а ее лицо немного припухло. Но это не помешало ей сделать фото с Халитом Эргенчем.

«Зато султан Сулейман влюблен!»: 39-летняя Бергюзар Корель заметила, как изменилась ее внешность незадолго до родов
Халит Эргенч и Бергюзар Корель. Фото: Instagram.com/berguzarkorel

39-летняя Бергюзар Корель в своем микроблоге поделилась редким кадром с мужем Халитом Эргенчем. По словам актрисы, она захотела поделиться с поклонниками этим снимком, который был сделан за три дня до родов. Тут еще беременная Корель позирует со счастливым Халитом, который смотрит на нее влюбленными глазами.

При этом сама Бергюзар не стала скрывать: ее очень удивило то, какой припухшей она выглядит на снимке, и как изменилась ее внешность за время беременности. Напомним, что в начале ноября актриса из турецкого сериала «1001 ночь» родила Халиту Эргенчу третьего ребенка — дочку Лейлу. А вот и фото с малышкой.

Звезда "Великолепного века" Халит Эргенч и Бергюзар Корель
Бергюзар Корель показала снимок с Халитом Эргенчем, который был сделан за три дня до родов. Фото: Instagram.com/berguzarkorel

«31 октября! В этот момент я в очередной раз поразилась тому, насколько я оплыла и припухла. Но мне все равно захотелось сфотографироваться на память за три дня до родов. Я пошла на этот отчаянный шаг! Я не понимаю, как дни могут пролетать мимо по скоростью света, но прошло уже три недели», — пошутила Бергюзар.

«Зато султан Сулейман влюблен!», «Халит и такую готов на руках носить, вон как улыбается», «Сулейман с любимой хасеки… Ой, и это не Хюррем султан», «Много сладостей кушала??», «Говорят, что дочки отнимают у мамочек красоту», «А муж-то счастлив! Вон какой довольный», «Всю красоту доченьке отдала», — пишут фолловеры.

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