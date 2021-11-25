Леди с каре: Юлия Проскурякова в черном платье в пол с разрезом предстала на съемке

Юлия Проскурякова уже длительное время выступает на сцене. Она счастлива в браке с Игорем Николаевым. У пары подрастает дочка Вероника, которой недавно исполнилось шесть лет. Примечательно, что влюбленные во всем поддерживают друг друга.

На днях артист устроил концерт в Москве. На сцене он выступил с коллегами, а также с женой, которая нарядилась в мерцающий костюм. Дочка тоже поддержала отца, появившись на концерте.

больше по теме Леди на сцене: Проскурякова облачила дочку Николаева в кардиган с бантом и брюки в горох Шестилетняя Вероника Николаева в элегантном наряде оказалась на концерте отца.

Недавно стартовали новогодние съемки. Теперь у звезд наступила пора, когда у них почти нет свободного времени. Юлия успела снять клип на новую песню мужа. В кадре она предстала в черном платье в пол с разрезом и блестками.

Туфли на каблуке алого цвета дополнили вечерний аутфит. Проскурякова украсила уши сережками и выпрямила локоны. Звезда позировала с каре.

«Скоро! Премьера клипа на песню Игоря Николаева «Любовь моей жизни», — рассказала она.

«Прелесть какая!», «Роскошная женщина!», «Юлечка, как вам идет эта стрижка», «Рядом с таким мужчиной все женщины прекрасны», «Юлечка, нет слов, красавица, умница!», «Королева», «Какая вы милашка! Это скромность… Вам к лицу!» — прокомментировали пост подписчики.

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