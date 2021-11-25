«Светлане придется платить 16 тысяч на содержание сына»: адвокат Мальковой спрогнозировала исход дела по алиментам

Муж актрисы Анастасии Макеевой требует с бывшей жены алименты на содержание старшего сына, который сбежал от матери вслед за отцом.

Судя по всему, актрисе Анастасии Макеевой пока не стоит и мечтать о тихой семейной жизни. За каждым ее шагом пристально следят как поклонники, так и недоброжелатели, а каждый суд ее мужа Романа Малькова с бывшей женой Светланой сопровождается чередой скандалов.

Судебные разбирательства идут уже несколько месяцев. Если с алиментами на троих детей, которые остались со Светланой в Словении, пока ситуация улажена — Роман платит чуть более 51 тысячи рублей в месяц на содержание детей. То со старшим сыном Андреем многое остается непонятным.

Раньше интересы Светланы представляла в суде адвокат Юлия Линник-Вербицкая, сейчас у нее другие защитники.

«Сейчас интересы Светы представляют другие адвокаты. После того, как решение суда по взыскании 51 тысячи рублей на троих детей было вынесено, мы добились того, чтобы по нему провели взыскание до того, как Роман Мальков обжаловал его. Благодаря судебным приставам Мальков погасил долг. В частности, из-за того, что ему закрыли выезд из России на то время, пока есть задолженность. Мы также отбили его иск, где он требовал, чтобы Светлана привозила еженедельно троих младших детей в Обнинск. Представили свои пояснения, и он сам отказался от иска. Дальше Светлана сказала, что справится сама», — поделилась с Teleprogramma.pro адвокат.

Сейчас экс-жена Романа Малькова продолжает судиться с ним в Обнинском суде.

Супруг актрисы хочет получить с бывшей жены алименты на их общего старшего сына. Парень бросил мать и, вслед за отцом, перебрался жить к Анастасии Макеевой.

«Он настаивает, чтобы Светлана до 18-летия платила алименты на содержание старшего сына. Сумма примерно 16-17 тысяч рублей. Также решается вопрос по определению места жительства подростка. Андрею больше 10 лет, и в таком случае суд уже прислушивается к мнению детей. Так что его тоже будут спрашивать. Но пока все дела приостановлены, так как поступает противоречивая информация, где находится Андрей. То в новостях пишут, что он начал учиться, то потом видим, что он с Макеевой в Турции. Органы опеки будут подключены к вопросу и установят, где действительно находится подросток. Но высока вероятность, что его оставят жить с отцом, а Светлане придется выплачивать алименты на его содержание», — заключила адвокат.

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