С мамой в один голос! Орбакайте прилегла на край постели Клавы, спев с ней на ночь колыбельную

При этом певица засветила в своем микроблоге, как выглядит уютная спаленка внучки Примадонны.

На личной страничке в Instagram Кристина Орбакайте делилась памятными кадрами, запечатлев, как выглядит уютная маленькая спаленка внучки Примадонны в их с Михаилом Земцовым доме. Многие поклонники могут подумать, что детская комната Лизы Галкиной куда роскошней, ведь они с братиком Гарри живу в особняке.

Зато Кристина Орбакайте сумела умилить фанатов трогательным домашним видеороликом. Оказывается, раньше певица сама укладывала спать свою дочурку. Артистка прилегла на краюшек постели Клавы и спела для нее колыбельную.

Внучка Аллы Борисовны с мамой в один голос а капелла исполнила эту композицию, немало удивив поклонников. Клава Земцова обладает звучным звонким голоском, как и ее маленькая тетушка Лиза Галкина.

«Ветреным вечером

Смолкнут крики птиц,

Звездный замечу я

Свет из-под ресниц.

Тихо навстречу мне,

Тихо навстречу мне

Выйдет доверчивый

Маленький принц. Самое главное –

Сказку не спугнуть,

Миру бескрайнему

Окна распахнуть.

Мчится мой парусник,

Мчится мой парусник,

Мчится мой парусник

В сказочный путь.

Мчится мой парусник,

Мчится мой парусник,

Мчится мой парусник

В сказочный путь», — пела Кристина, словно колыбельную, песенку для Клавы, а та ей подпевала.

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