С мамой в один голос! Орбакайте прилегла на край постели Клавы, спев с ней на ночь колыбельную

На личной страничке в Instagram Кристина Орбакайте делилась памятными кадрами, запечатлев, как выглядит уютная маленькая спаленка внучки Примадонны в их с Михаилом Земцовым доме. Многие поклонники могут подумать, что детская комната Лизы Галкиной куда роскошней, ведь они с братиком Гарри живу в особняке.
Зато Кристина Орбакайте сумела умилить фанатов трогательным домашним видеороликом. Оказывается, раньше певица сама укладывала спать свою дочурку. Артистка прилегла на краюшек постели Клавы и спела для нее колыбельную.
Внучка Аллы Борисовны с мамой в один голос а капелла исполнила эту композицию, немало удивив поклонников. Клава Земцова обладает звучным звонким голоском, как и ее маленькая тетушка Лиза Галкина.
«Ветреным вечером
Смолкнут крики птиц,
Звездный замечу я
Свет из-под ресниц.
Тихо навстречу мне,
Тихо навстречу мне
Выйдет доверчивый
Маленький принц.
Самое главное –
Сказку не спугнуть,
Миру бескрайнему
Окна распахнуть.
Мчится мой парусник,
Мчится мой парусник,
Мчится мой парусник
В сказочный путь.
Мчится мой парусник,
Мчится мой парусник,
Мчится мой парусник
В сказочный путь», — пела Кристина, словно колыбельную, песенку для Клавы, а та ей подпевала.
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