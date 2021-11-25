Никита, Дени, Клава, двойняшки Гарри и Лиза — все в кадре! Орбакайте блеснула фото с младшим поколением семьи

В одном из своих интервью 72-летняя Алла Пугачева дала понять, что она мечтает увидеть, какими станут ее дети — восьмилетние двойняшки Гарри и Лиза, когда вырастут. Пока малыши учатся во втором классе элитной гимназии недалеко от дома.

Вместе с мужем шоуменом Максимом Галкиным певица поселилась в подмосковном особняке в деревне Грязь. Как говорила старшая дочка артистки Кристина Орбакайте, Макс сделал для ее мамы то, что до него не смог сделать ни один мужчина. Он построил для Примадонны дом, сделав ее в нем полноправной хозяйкой.

В своем микроблоге Кристина Орбакайте делилась редким памятным снимком с младшим поколением семьи: на одном фото позировали внуки Аллы Борисовны — Никита Пресняков, Дени Байсаров и Клава Земцова, а также ее младшие дети — двойняшки Гарри и Лиза.

«Мы дети Галактики! Женщина, которая поет», — подписала свое редкое фото с детьми певица.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.