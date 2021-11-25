«Когда трусики в складочку»: Клава Кока в «бабкинских» панталонах сверкнула обтянутой «фасоленкой» спереди

Певица позировала на пляже в лазурном лифе с серебристыми трусиками под фольгу.

Клава Кока большая любительница дерзких пляжных снимков: то звездная блондинка нырнет в воду, то случайно засветит прелести на берегу. Артистке есть, чем похвастаться, при всей своей стройной фигуре она обладает весьма и весьма соблазнительными изгибами манящего тела.

У поп-дивы все на месте. Однако, как считают поклонники, даже такую идеальную с виду фигуру можно испортить нелепым бельем. Так, к примеру, Коке «досталось» за «бабкинские» панталоны, которые очень напоминали мятую фольгу.

«Когда трусики в складочку», «Всю фасолинку обтянула», «Срамота! Все прелести показала», «Ноги с бедрами как после фотошопа», «Одно бедро больше другого», «Всю скособочило, что за поза у тебя??», «Бабкинские панталоны снова в моде?», «Трусы как для бегемота из цирка», «Зато лиф какой красивый», «Грудь сама стоит, даже без пуш-ап??», «И пресс рельефный», «Ох, какой идеальный животик», — пишут фолловеры.

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