«Как же хороши!»: Пегова в шелковом платье миди сразила роскошным декольте на премии

Певица в ярком и женственном образе подчеркнула достоинства фигуры. Она посетила премию журнала «ОК».

Ирина Пегова снимается в кино уже почти 20 лет. Она отметилась в самых разных картинах: «Зоя», «Экипаж», «Акушерка» и других кинолентах. Многие поклонники полюбили актрису за ее искренность и непосредственность.

После развода она не спешит снова вступать в брак. При этом еще недавно она обладала пышными формами, но после участия в «Ледниковом периоде», звезда постройнела.

Этой осенью Ирина много времени провела в Минске на съемках. Но на днях она вернулась в Москву. В самый снегопад актриса прогулялась по городу, а потом оказалась на премии журнала «ОК».

Для светского раута она выбрала шелковое платье миди. Наряд на запах визуально сделала ее талию еще стройнее и подчеркнул тонкие щиколотки. Лук дополнили алые лодочки в тон помады. Пегова ошеломила публику роскошным декольте.

Бретельки платья были приспущены на предплечья. Она сделала прическу в голливудском стиле. Ирина с улыбкой позировала перед фотографами. Поклонники осыпали звезду комплиментами.

«Какая же вы красоточка, Иринушка!», «Платье просто идеально обрамляет фигуру», «Ну декольте просто поражает! Семенович отдыхает», «Как же хороши!», «А какая талия!», Вы просто очарование«, «Ирина, вы прекрасны», «Образ просто ваш на все 100», — прокомментировали кадры пользователи Сети. Добавим, что премию посетили: Наталья Подольская, Кристина Орбакайте, Марина Зудина и другие артисты.

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