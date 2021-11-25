«Просто слов нет»: Джанабаева в сливочном пальто на голое тело и босоножках свела с ума поклонников

Альбина Джанабаева в этом году отпраздновала 42-летие. Раньше она состояла в группе «ВИА-Гра», но потом стала строить сольную карьеру. Певица скрывала свой роман с Валерием Меладзе, а теперь они уже муж и жена.

Пара воспитывает детей. Их старший сын Константин уже почти взрослый. Ему 17 лет, а вот второму сыну Луке только семь лет. В этом году артистка подарила избраннику дочку Агату.

Первое время Альбина посвящала все свободное время маленькой наследнице. Но потом она сняла новый клип и стала появляться на светских раутах. Певица скрывала лишние килограммы с помощью нарядов.

Но новое фото свело с ума поклонников. Джанабаева позировала в кресле в сливочном плющевом пальто. Она надела его на голое тело. Босоножки на шпильке украшали ее лук. Она обнажила изящные ножки.

«Легкий макияж и изящные босоножки сделают вас самой желанной», — написала звезда.

Поклонники были сражены тем, как выглядит многодетная мама. Они осыпали ее комплиментами и заподозрили, что певица соблазняла мужа. «Просто слов нет», «О боже мой, вау! Я потеряла дар речи», «Нежная, милая, обаятельная, женственная», «Самая красивая из всех! Восхищаюсь я Вашей красотой Альбина!», «Для Валерия?», «Ноги ваши делают вас желанной», «Вам очень идет этот образ, нежность и деликатность», — прокомментировали пост подписчики.

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