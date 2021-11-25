«Ух, грудь налилась»: Нюша в мини-бикини блеснула фигурой на последнем месяце беременности

Певица не постеснялась оголиться у бассейна в Дубае. Уже скоро она станет мамой во второй раз.

Нюша уже больше 15 лет строит карьера певицы. Она выпускала один хит за другим. Но в последние годы ее жизнь изменилась. Артистка не только вышла замуж за Игоря Сивова, но и стала мамой.

Недавно она отпраздновала трехлетие дочки Симбы. Примечательно, что в интервью Нюша призналась, что семья всегда у нее стояла на первом месте. И скоро у нее появится второй ребенок.

Минувшим летом певица рассекретила свою беременность. На этот раз она ждет сына. Уже несколько месяцев Нюша находится в Дубае, куда приехала даже ее мама. Артистка собирается рожать там, по словам ее мужа.

Она часто веселится на вечеринках и посещает светские рауты. А теперь звезда поделилась смелым фото в купальнике. В кадре она позирует в салатовом мини-бикини у бассейна. Крохотные трусики едва прикрыли ее ягодицы. Она показала внушительный живот.

«Не пишите мне про „опустился животик“, „скоро роды“ и т.д. это фото сделано месяц назад», — заявила артистка.

Но поклонники все равно отметили, что ее фигура преобразилась. Многие восхитились тем, как она выглядит на последнем месяце беременности. «Классная какая!», «Мне кажется уже пошел 11 месяц беременности», «Животик уже опустился», «Как всегда шикарная», «Ты очень красивая, выглядишь круто», «Какие изящные бедра», «Обворожительны», «Ух, грудь налилась», — прокомментировали пост подписчики.

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