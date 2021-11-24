«Надо же было так расцвести»: Муцениеце в пышной юбке и топе из гипюра произвела фурор

Бывшая жена Павла Прилучного в черном наряде с акцентом на талии привлекла к себе внимание на преми «ОК».

Агата Муцениеце является актрисой с латвийскими корнями. В ее копилке уже десятки ролей в кино. Длительное время она жила в браке с Павлом Прилучным, но в прошлом году они развелись.

Теперь артистка живет в квартире с двумя детьми. При этом она участвует в новых проектах и даже демонстрирует силу и растяжку на «Ледниковом периоде». Поклонники заметили, что звезда постройнела и похорошела.

Все чаще Муцениеце появляется на публике не только в пальто и пуховиках, но и роскошных вечерних нарядах. Примечательно, что 24 ноября в Москве состоялась премия журнала «ОК».

На мероприятии собралось много звезд: Наталья Подольская, Марина Зудина, Кристина Орбакайте и другие известные персоны. Однако Агата смогла выделиться, так как выбрала воздушный черный наряд.

Бывшая жена Прилучного предстала на публике в пышной многослойной юбке в крапинку. Также она была в легком топе с прозрачным гипюром. Наряд с глубоким декольте не только подчеркнул ее бюст, но и позволил оголить живот.

Она сделала гладкую укладу и украсила уши сережками с жемчугом. Актриса искренне обрадовалась за коллегу, которая забрала одну из наград.

Поклонники осыпали артистку комплиментами. Многие отметили, что она выглядит изящно словно лебедь. «Агата, ты красотка», «Надо же! Какая ты прелестная», «Этот наряд прям крутой», «У вас безупречная фигурка», «Надо же было так расцвести», «Очень стильно и сказочно», «Ваше декольте так и манит», «Какова красота», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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