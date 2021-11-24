«Ой, а где трусики?»: Яна Кошкина в платье цвете Барби засветила свои «аппетитные» прелести

Яна Кошкина давно стала актрисой и даже вела шоу «Короли фанеры» с Павлом Прилучным. Она за несколько лет стала одной из самых ярких артисток в стране. Примечательно, что она обладает стройной фигурой и привлекательной внешностью. Брюнетке часто достаются роли роковых красавиц. Она даже играла в картине «Домашний арест» с Павлом Деревянко.

Не так давно Яна дразнила фанатов, позируя на Сейшелах в бикини. Теперь она вернулась к работе, но даже на работе актриса не перестает демонстрировать свою красоту.

На этот раз она запечатлелась на площадке «Главкино» в шоу «Однажды в России!», где брюнетка появилась в соблазнительном образе. Кошкина была облачена в платье-халат цвета Барби и босоножки на шпильках. Она изящно выставила бедро, показав загорелую ножку.

«Ну не сказка ли?» — написала звезда.

Актриса выглядела так ярко, что сразила поклонников. Многие стали писать ей комплименты. «Очаровательная», «Яночка, вы богиня красоты», «Вы там украшаете своим участием это шоу», «Девочка-сказка, девочка-мечта», «Ой, а где трусики?», «Какая аппетитная красотка», «Ах, этот разрез сделала вас королевой соблазна», «У Кошкиной ножки и она и они красивые», «Ох, без белья», — прокомментировали пост подписчики.

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