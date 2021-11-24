«Можно отстегнуть низ»: Муцениеце примерила серебристое пуховое пальто и дутые ботинки

Агата Муцениеце уже много лет снимается в кино. Она прославилась после съемок в сериале «Закрытая школа». Актриса потом не раз говорила, что хочет стать востребованной, но она вышла замуж за Павла Прилучного и растила детей, поэтому времени на съемки у нее было мало.

Но год назад все изменилось, когда Агата развелась. Теперь она не только активно снимается, но и участвует в «Ледниковом периоде».

Обычно Муцениеце ценит комфорт. Она лишь недавно стала носить платья и каблуки. Но в обычной жизни актриса продолжает демонстрировать стиль спорт-шик. На этот раз она запечатлелась в длинном серебристом пуховом пальто.

Наряд оверсайз скрыл изъяны ее фигуры, а на рукавах есть прорези для большого пальца. Агата призналась, что наряд также можно трансформировать в куртку.

«Согласитесь, оно прикольное! Во-первых, цвет! Во-вторых, что мне нравится — можно отстегнуть низ и ходить так, будто ты в куртке. Я люблю такие вещи, когда много функций. Ну и самое любимое — это вот такие рукава! Я считаю, что в этом что-то есть манящее», — поделилась звезда.

Потом актриса показала дутые ботинки. Они уже стали хитом сезона. Ранее Кети Топурия тоже показала мягкие зимние ботинки.

«Ой и еще! И вот такие вот сапожки к моему замечательному пальто! Они очень легкие и очень теплые», — заверила Агата.

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