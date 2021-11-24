«Мне фиолетово»: Александра Стриженова объяснила, почему неактивна в Instagram

Младшая дочь актрисы Екатерины Стриженовой, 20-летняя Александра идет на красный диплом в МГУ и уже получила работу в журнале Tatler. Однако девушка совершенно неактивна в Instagram. Ее посты редки и достаточно скромны.

В одном из интервью у наследницы звездной семьи спросили, почему она так сдержанно ведется себя в популярной социальной сети, где ее сверстницы становятся блогерами, моделями, получают первые контракты и первых фанатов.

«У меня классная жизнь, и она мне так нравится, что не всегда есть желание какие-то моменты портить попытками запечатлеть их на камеру. Все-таки для меня интернет-вселенная имеет намного меньше значения, чем то, что происходит в реальности, — ответила Александра Стриженова изданию 7days. – Это большая проблема, что многие мои ровесники стали жить ради красивой картинки в «Инстаграме». А мне фиолетово, увидит кто-то, куда я сходила, или нет. Я же сходила. У меня же останутся эти воспоминания. Для меня это важнее лайков».

В том же интервью девушка рассказала, что старается попробовать многое в своей жизни, пока молода, и еще не решила чем будет заниматься. Но от артистической стези уже отошла, чему очень рад ее знаменитый дедушка Олег Стриженов. Александра мечтает о большой семье и отмечает, что, если когда-нибудь перед ней встанет выбор – семья или карьера – она выберет первое.

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