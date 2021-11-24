«Гарик знает толк в худышках»: пассия Харламова в монокини с прорезями сексуально обнажила крепкие бедра

28-летняя Екатерина Ковальчук, по мнению многих поклонников юмориста, как две капли воды похожа на Кристину Асмус.

Новая пассия Гарика Харламова оказалась под пристальным вниманием поклонников юмориста. Поговаривают, что в свое время резидент Comedy Club не хотел разводиться с Кристиной Асмус. Юморист всеми силами пытался сохранить брак ради их общей дочери Насти. Девочка долгое время вообще не знала, что ее родители расстались. Правда, недавно Асмус призналась, что у нее появился мужчина, которого она якобы познакомила со всеми своими близкими. В курсе ли происходящего в семье дочка Гарика Харламова, пока не известно.

Зато повстречав Екатерину Ковальчук юморист сразу преобразился. Ради 28-летней актрисы Гарик даже сел на диету и заметно сбросил в весе. Вот только фанаты комика пока восторгаются пляжными снимками его пассии. Свои телеса юморист в Instagram на снимках не показывает.

«Гарик знает толк в худышках», «Она так похожа на Асмус! Такая же фигура, внешность и типаж в целом», «Тут откармливать, и откармливать», «Ну а Гарик сам-то как похудел! Даже от своего животика избавился, вот что любовь с людьми делает», «Какие бомбические ножки! Выглядит сногсшибательно», «А купальник с сюрпризом! И бедра показала и грудями сверкнула», — пишут фолловеры.

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