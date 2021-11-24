«Непонятно, будет ли гол»: футболист Игорь Акинфеев запел

Вратарь ЦСКА примерил на себя образ растамана.

В Сети появилось забавное видео с поющим футболистом Игорем Акинфеевым. Вратарь и капитан команды ЦСКА примерил на себя дреды и растаманскую шапку и спел песенку про футбол в стиле регги.

«Это футбол, это наш футбол, и непонятно, будет ли гол», — иронично затянул 35-летний голкипер.

Спародировал ли он певца Михея или решил начать собственную карьеру исполнителя, а может, поучаствовал в каком-то телепроекте — осталось неизвестным. Получить комментарий от звезды отечественного футбола не удалось.

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Ранее Акинфеев уже пробовал себя в музыке: спел вместе с солистом группы «Руки вверх» Сергеем Жуковым и снялся в двух его клипах на песни «Мой друг» (2011) и «Она меня целует» (2019).

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