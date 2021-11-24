«Я как в отеле»: роды Ольги Серябкиной обошлись в 1,2 миллиона рублей

20 ноября певица Ольга Серябкина впервые стала мамой. Ее сын Лука появился в частном столичном роддоме, где у 36-летней артистки была отдельная двухкомнатная палата и внимание целой группы врачей, которые подержали звезду не только профессионально, но и эмоционально.

23-го числа Ольга показала в «сториз» обстановку в своей палате, отметив, что в ней есть, что нужно для мамы и ребенка.

«Реально, ничего не пригодилось из моих вещей. В шкафу только вещи, в которых приехала, и в которых уедем. В целом, я как в отеле», — написала Серябкина.

Тем временем, такой сервис стоит весьма дорого. Как пишет издание «Вокруг ТВ», роды, палата, питание и дополнительные услуги обошлись для певицы более чем в 1,2 миллиона рублей.

Зато сама артистка и ее муж-бизнесмен Георгий Начкебия получили непередаваемые эмоции, став родителями. Ольга призналась, что уже подумывает о том, чтобы вернуться в этот роддом за вторым ребенком.

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