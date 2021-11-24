«Если бы Хюррем султан носила мини»: Мерьем Узерли в коротеньком платье и вязаных чулках покрасовалась в Москве

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» оделась совсем не по погоде.

Мерьем Узерли в беседе с поклонниками говорила о том, что она влюбленна в Россию. Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» уже не в первый раз прилетает в нашу страну. Вот и сейчас партнерша Халита Эргенча решила задержаться в Москве.

Узерли покрасовалась на свежих снимках в коротеньком платьице с принтом в виде ромбов. Изюминкой образа актрисы стали вязаные чулки и сливочные ботильоны на каблучке. А вместо восточного платка Мерьем покрыла голову шапочкой бини. Этот модный аксессуар в фаворитах и у Пелин Карахан.

К слову, в одном из своих интервью Узерли призналась, почему она путешествует одна — без своих дочек Лары и Лили. По словам актрисы, любой перелет, сложный график взрослых в командировке для детей это стресс. Поэтому отправляясь в поездку Мерьем оставляет дочек дома.

«Если бы Хюррем султан носила мини», «Она стала еще стройнее», «Хюррем султан?? Не узнать, тут она стройная как Фирузе», «Султан Сулейман бы на такую стройняшку не взглянул», «У нас тут ее пельменями откормят», — шутят фолловеры.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.