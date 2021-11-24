Без макияжа и укладки: Бородина в широких джинсах и дутом пуховике похвасталась лифтолуком

Телеведущая отправилась завтракать в ресторан в повседневном образе. Она не побоялась показать себя без прикрас.

Ксения Бородина уже давно стала популярной телеведущей. Она не скрывает, что хорошо зарабатывает, хотя после первого развода ей дохода и не хватало.

Тогда ведущая «Дома-2» подрабатывала диджеем, чтобы жить с дочкой Марусей в достатке. В этом году она снова пережила развод. На этот раз Ксения осталась при своем имуществе. Она живет в особняке и продолжает тратить большие суммы денег на украшения и одежду.

Бородина теперь чаще выходит в свет и веселится с подругами. Она то и дело наряжается. Телеведущей нравится выглядеть женственно. Также она утверждает, что одевается со вкусом.

Но на этот раз звезда дважды отметилась в повседневных образах. Ночью она съездила за фастфудом в шелковых брюках Louis Vuitton. Черный дутый пуховик и кроссовки дополнили ее лук.

А вот утром Ксения уже решила надеть клетчатую рубашку и широкие джинсы. Она также взяла с собой свой модный пуховик, телеведущая была без макияжа и укладки.

«Именно с таких постов с лифтолуком началась моя жизнь в „Инсте“ много лет назад», — призналась звезда.

Она приехала в ресторан, чтобы позавтракать. Бородина призналась, что не одна, но своего фотографа она не рассекретила. Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая без косметики и фильтров. Некоторые отметили, что на экране она другая. Ксения пояснила, что камера всегда прибавляет вес человеку, а свет может искажать лицо. «Какая классная», «Такая вы нравитесь больше», «Без лоска и блесток — идеально», — стали писать пользователи Сети.

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