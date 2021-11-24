«Новое поколение полюбит эту женщину»: Сергей Дроботенко простился с Ниной Руслановой

24 ноября в Москве простились с народной артисткой России Ниной Руслановой. Гражданская панихида прошла в Центральном доме кинематографистов.

Среди тех, кто пришел почтить память актрисы, был и известный юморист Сергей Дроботенко. В своей речи он отметил, что играть с Руслановой на одной сцене было счастьем.

«Вы знаете, мир наш меняется, и через несколько десятилетий это будет совсем другая планета. Но мы-то не меняемся — у нас все те же чувства и эмоции, которые были в Средневековье. Я верю, что новое поколение, которое посмотрит советские фильмы, они полюбят эту женщину точно так же, как любим ее мы», — цитирует Дроботенко «ФАН».

Напомним, Нина Русланова скончалась 21 ноября после продолжительной болезни на фоне коронавирусной инфекции. Актрисе было 75 лет. Ее похоронят на Троекуровском кладбище столицы.

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Ее фильмография насчитывает почти 150 картин, в том числе «Афоня», «Цыган», «Не стреляйте в белых лебедей», «Кин-дза-дза!» и «Собачье сердце».

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