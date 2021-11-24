«Новое поколение полюбит эту женщину»: Сергей Дроботенко простился с Ниной Руслановой

24 ноября в Москве простились с народной артисткой России Ниной Руслановой. Гражданская панихида прошла в Центральном доме кинематографистов.
Среди тех, кто пришел почтить память актрисы, был и известный юморист Сергей Дроботенко. В своей речи он отметил, что играть с Руслановой на одной сцене было счастьем.
«Вы знаете, мир наш меняется, и через несколько десятилетий это будет совсем другая планета. Но мы-то не меняемся — у нас все те же чувства и эмоции, которые были в Средневековье. Я верю, что новое поколение, которое посмотрит советские фильмы, они полюбят эту женщину точно так же, как любим ее мы», — цитирует Дроботенко «ФАН».
Напомним, Нина Русланова скончалась 21 ноября после продолжительной болезни на фоне коронавирусной инфекции. Актрисе было 75 лет. Ее похоронят на Троекуровском кладбище столицы.
Ее фильмография насчитывает почти 150 картин, в том числе «Афоня», «Цыган», «Не стреляйте в белых лебедей», «Кин-дза-дза!» и «Собачье сердце».
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