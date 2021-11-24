«Мы все собирались умереть»: Дженнифер Лоуренс вспомнила аварийную посадку самолета

В 2017 году жизнь и карьера знаменитой актрисы могли трагически закончиться.

В жизни голливудской актрисы Дженнифер Лоуренс («Люди Икс: Первый класс», «Голодные игры», «Мой парень – псих») был момент, когда она уже попрощалась с жизнью.

Летом 2017 года девушка летела из Кентукки в Нью-Йорк на частном самолете, когда в небе у воздушного судна отказал один из двух двигателей. Борт совершил аварийную посадку на одном оставшемся, но до спасительного приземления у пассажиров были лишь крупицы надежды, что они останутся в живых. Они слышали громких шум и чувствовали, как самолет падает.

«Мой скелет был всем, что осталось в сиденье, — эмоционально вспоминает Лоуренс в интервью изданию Vanity Fair. — Мы все собирались умереть. Я начала отправлять маленькие мысленные сообщения своей семье, в духе: «Я прожила прекрасную жизнь, мне очень жаль».

Актриса в тот момент почувствовала себя виноватой, особенно за маленькую собачку, которую взяла на борт.

Но когда внизу показалась взлетная полоса со множеством пожарных машин, она начала молиться Богу, чтобы пережить весь этот кошмар. Девушка готова была получить страшные ожоги, но только не умирать. Правда, ей также не хотелось остаться без волос, поэтому она просила Бога сохранить ей не только жизнь, но и волосы.

Самолет ударился о взлетно-посадочную полосу аэропорта Буффало, отскочил от нее и снова упал. Но пассажиры остались живы и даже целы. Вместе с экипажем они плакали и обнимались, пережив страх смерти. А Лоуренс была вынуждена заглушить свой стресс успокоительным, запив его ромом, и сразу же сесть в другой самолет, потому как спешила.

Говорят, то, что не убивает, делает нас сильнее. В ситуации с актрисой случилось не так.

«Это сделало меня намного слабее, — говорит Дженнифер с грустной улыбкой. — Летать — это ужасно, и мне приходится делать это все время».

Напомним, в конце 2021 года выйдет фильм «Не смотрите наверх» с Лоуренс в главной роли. Там ее персонажу вместе с героем Леонардо Ди Каприо тоже пришлось лететь на самолете.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.