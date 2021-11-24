Вечернее баловство: Кудрявцева засняла, как веселится с трехлетней дочкой и мужем дома

Телеведущая тоже не отказалась от веселья.

Лера Кудрявцева уже давно работает на телевидении. С 18 лет она живет в Москве и успела поработать на разных каналах. Теперь блондинка уже ведет две рейтинговые передачи. Она также соглашается вести разные концерты и мероприятия.

Несмотря на свою занятость, артистка часто устраивает себе отдых. Недавно она провела время в США. Но чаще свободное время звезда посвящает семье.

Ее старший сын Жан от первого брака давно живет самостоятельно. Он уже подарил маме внука Льва. Сама Кудрявцева воспитывает трехлетнюю дочку Марию. Ей нравится гулять с девочкой.

Недавно она показала, как дома кроха не дает ей скучать. Наследница уже хорошо разговаривает. Теперь телеведущая поделилась редкими кадрами, на которых ее муж Игорь Макаров играет с дочкой.

Девочка была в футболке и розовых брючках. Она сидела на маминых ногах. Макаров ее щекотал и целовал, доводя до звонкого смеха. Кудрявцева помогала наследнице прятаться. Она лежала на диване и улыбалась.

«Иди на кухню», — пыталась прогнать папу Мария.

Однако Игорь еще долго тискал кроху. А вот Лера ее обнимала одной рукой и смеялась. Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие также отметили, что у нее дома царит идиллия. «Какие классные», «Игорь отличный папа», «Вот это вечера у вас», «Какое приятное баловство», «Мария просто красотка», «Папина дочка», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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