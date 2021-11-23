«Боже мой»: Ани Лорак показала, как изменилось ее лицо с годами

Ани Лорак родилась и выросла в небольшом городе Кицмань. Ее родители развелись, а так как будущая звезда росла в нищите, то мама отдала ее в интернат. Уже в 14 лет она победила на фестивале «Первоцвет», а потом ей принесла славу программа «Утренняя звезда». Позже она также ездила на «Евровидение». Теперь с артисткой по популярности не многие звезды могут сравниться.

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Не раз Лорак украшала обложки глянца. Поклонники не перестают восхищаться ее стройной фигурой и моложавым видом в 43 года. Она также часто носит роскошные платья и драгоценности.

На этот раз певица решила напомнить, что не всегда так жила. Она опубликовала видео, в котором показала, как менялось ее лицо с годами. На кадрах ее можно увидеть совсем юной с кудрями и курчавым носом. Постепенно ее стиль менялся, а лицо приобретало более четкие черты, без детских припухлостей.

«В своей жизни я немало раз сталкивалась с трудностями. Были моменты, когда били по ногам и казалось, что никто в тебя не верит и не поддерживает, что весь мир против тебя. Но именно в такие моменты я понимала: никто не может повлиять на мой успех, только я могу изменить свою судьбу», — написала звезда.

Поклонники и друзья поразились тому, какой она была. «Горжусь тобой, моя девочка! Только так», — заявил Филипп Киркоров. «Помню тебя такой», — отметил Александр Панайотов. «Боже мой», — присоединилась певица Слава. «Каролина, вы настоящий мотиватор и пример для многих!», «Сильная, красивая», «Какая вы юная была, просто чудо», «С годами только похорошела», — прокомментировали пост подписчики.

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