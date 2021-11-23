«Ангел без белья»: Шубская в струящемся платье сливочного цвета блеснула прелестями на пляже

Жена Овечкина показала, как провела последний день отдыха в Мексике. Поклонники были сражены ее красотой.

Анастасия Шубская является младшей дочкой Веры Глаголевой. Она уже пять лет счастлива в браке с хоккеистом Александром Овечкиным. Брюнетка взяла на себя все домашние обязанности, а также подарила возлюбленному наследников.

У них подрастает сын Сергей и малыш Илья, которому всего год. Пара не скрывает, что мечтает о дочке. В этом году они приезжали в Москву и виделись с родными.

А вот осенью Шубская приехала в Мексику. Там она отпраздновала 28-летие. Дочка Глаголевой повеселилась с сестрой и отцом. Каждый день она проводила на пляже с наследниками. А 23 ноября жена хоккеиста устроила фотосессию на пляже. Она предстала в невесомом сливочном платье с разрезом. Струящийся наряд позволил ей блеснуть стройными бедрами. Анастасия была без макияжа и укладки.

«Последний день в Мексике», — написала светская львица.

Поклонники были сражены тем, как выглядит супруга Овечкина. Многие осыпали ее комплиментами. «Красотка», «Ангел без белья», «Глядя на фото… Хочется мечтать», «Какая вы красотка! Очень нравится ваша семья!», «Здесь так на маму похожа», «Шикарная фигура у вас», «Стройняшка», «Какова красота!», «Как повезло вашему мужу», «Ох, какая», — прокомментировали пост подписчики.

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