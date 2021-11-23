Аутфит для отпуска: Савельева в льняном платье на запах и шляпке отметилась на пляже в Дубае

Жена Кирилла Сафонова даже на отдыхе не перестает демонстрировать стильные образы.

Саша Савельева является бывшей участницей группы «Фабрика». Она счастлива в браке с Кириллом Сафоновым. Одно время певица даже не думала о материнстве. Но несколько лет назад она родила первенца — сына Леона.

Артистка ушла из группы, чтобы больше времени проводить с малышом. Но при этом она быстро вернулась в форму и теперь не только строит сольную карьеру, но и часто участвует в фотосессиях.

Савельева часто хвастается своими нарядами. Еще недавно она готовилась к зиме и закупалась шубами и костюмами. Теперь певица поделилась кадрами из ОАЭ. Она несколько дней провела в Дубае.

На кадрах певица дефилирует по побережью в льняном платье на запах и ниспадающими рукавами. Наряд скрыл ее изъяны фигуры. Образ дополнила шляпка. Артистка гуляла с подругой.

«О чем мы разговаривали с Машей в столь прекрасный солнечный день?» — написала звезда.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит артистка. Многие отметили, что ей идет такой стиль. К слову, ранее поддержали тренд на льняные наряды Ксения Собчак, Наталья Водянова и Вера Брежнева.

«Вы очень милая девушка», «Какой красивый пляжный лук», «Саша, вы прям красотка», «Такая элегантная», «Это так эффектно», «Наряд такой приятный», «Саша, у вас отличный вкус», — прокомментировали пост подписчики.

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