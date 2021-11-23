«Вот это рельеф»: Лорак в клетчатой рубашке и джинсовых мини-шортах не скрыла «гром-бедра»

Певица на репетиции предстала в наряде в стиле кэжуал.

Ани Лорак уже много лет строит карьеру. Ей удалось стать одной из самых популярных и высокооплачиваемых исполнительниц в стране. Она много гастролирует и радует публику новыми клипами и песнями.

Этой осенью артистка много путешествует. Она ездила в Дубай и Италию. Теперь Лорак вернулась к работе. Она выпустила новый альбом, поэтому готовится предстать на сцене с новыми треками.

На днях Лорак запечатлелась в дутом пуховике и перчатках. Она предпочитает выглядеть элегантно даже в холода. А теперь певица поделилась кадрами с репетиции.

Она собрала волосы в низкий хвост и сделала легкий макияж. Артистка облачилась в джинсовые мини-шорты и клетчатую рубашку оверсайз. Образ дополнили грубые ботинки на толстой подошве. Каролина (настоящее имя звезды. — Прим. ред.) сначала пела, а потом стала танцевать.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Лорак. Многие отметили, что наряд в стиле кэжуал подчеркнул ее формы. Певица много занимается спортом.

«Ой, какая классная», «Этот голос как ручей», «Такая красивая», «Каролина, вы прям восхищаете», «Видно фитоняшку! Мощные ножки», «Вот это рельеф», «Выглядите впечатляюще», «Даже без блесток просто богиня», «Ну какая фигурка», «Очень красивые ножки», — стали писать пользователи Сети.

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