Сам сидит: Подольская показала, как годовалый сын в ползунках собирает пирамидку

Наталья Подольская уже 11 лет счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Певица прославилась после «Фабрики звезд». Теперь она продолжает строить карьеру, но большую часть времени артистка заботится о детях.

У них с мужем подрастает сын Артемий, а также малыш Иван, которому недавно исполнился год. Родители часто возят наследников на море. Недавно они вернулись из Египта.

Теперь Наталья то ездит на съемки, то появляется на светских раутах. Но каждое утро певица посвящает детям. Накануне она показала, как годовалый сын устраивает ей экскурсию по дому.

А теперь артистка застала, как он сидит на детском коврике и собирает пирамиду. Малыш сам сидел в ползунках и нанизывал одно кольцо за другим. Подольская наблюдала за ним и восхищалась.

«Встали мы 20 минут назад и пирамидку собираем. Вот так вот! Молодец мой! Молодец! Мой жучок», — сказала она.

Поклонники были восхищены сыном Преснякова. Многие отметили, что он очень смышленый и уже подрос. «Такой сладкий», «У вас чудесные дети», «Как он это ловко делает», «Сидит пупс», «Хочется любоваться», «Вы идеальная мамочка», «Столько внимания», «Наталья, может, хватит мамского контента?», «Такие волосики уже», — прокомментировали пост подписчики.

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