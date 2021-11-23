«Рок-н-ролла в ленту»: в годовщину брака Утяшева показала Волю, похожего на фронтмена Maneskin

Для фотосессии с женой шоумен позволил накрасить себе глаза.

23 ноября известный шоумен Павел Воля и его жена-спортсменка Ляйсан Утяшева отметили девять лет брака.

Супруга комика по этому случаю выложила в Instagram снимки с откровенной фотосессии пары в черных нарядах, на которых Воля предстал с макияжем «смоки айс» в тон одежде.

«Рок-н-ролла и хулиганства вам в ленту: мы подросли! — подписала фото Утяшева. — Если верить ощущениям, я знаю и люблю тебя всю свою жизнь. Всем любви! Любите и хулиганьте вместе, любовь делает нас добрее».

Подписчики стали поздравлять звездную пару в комментариях, но многие не смогли пройти мимо того, что накрашенный Павел стал чертовски похож на вокалиста итальянской рок-группы Maneskin, эпатажного Дамиано Давида. Тот тоже обладает худым лицом и отлично вписывается в образ «гламурного подонка». А черный макияж на глазах просто завершил картинку «найди десять отличий».

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