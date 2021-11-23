Невестка Орбакайте в кожаных брюках и с цепочками на талии появилась на концерте внука Пугачевой

Никита Пресняков выступил со своей рок-группой. Алена Краснова пришла его поддержать.

Никита Пресняков является сыном Кристины Орбакайте. Он пошел по стопам родственников и тоже стал певцом. Но артисту очень нравится рок, поэтому он давно создал свою группу.

В этом году музыкант также участвовал в шоу «Ледниковый период». Много времени он посвящал тренировкам, но теперь Никита вернулся к творчеству. На днях он нарядил елку с женой Аленой Красновой, а также дал концерт.

Для такого случая невестка Орбакайте решила одеться в непривычном стиле. Обычно модель носит женственные платья и юбки. Теперь она предстала в клубе в кожаных широких брюках и футболке с цепочками на талии.

Ее лук дополнила сумочка Prada. Алена веселилась в компании подруг, а потом поддержала мужа, который зажигательно выступил на сцене. Никита исполнил свои хиты.

Поклонники не только оценили вокал внука Аллы Пугачевой, но и образ его жены. Многие отметили, что с трудом ее узнали.

«Как ты перевоплощаешься», «Никита крутой! Жена у него идеальная», «Ну просто круто! Какие вы классные», «А мне вы нравитесь без шпилек и гламура», «Вот такую тебя Никита полюбил?», «Классная молодежь», «Аленка, вот это да», — стали писать пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.