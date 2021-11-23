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Вера Алентова похвалила людей, смеявшихся на прощании с Валерием Гаркалиным

На гражданской панихиде по актеру не раз звучал смех.

Вера Алентова похвалила людей, смеявшихся на прощании с Валерием Гаркалиным
Вера Алентова на сцене. Фото: Global Look Press

На прощании с актером Валерием Гаркалиным, которое прошло 23 ноября в учебном театре ГИТИСа, как ни странно, было много смеющихся людей.

На траурное мероприятие пришло немало студентов театрального вуза, и, когда друзья покойного рассказывали со сцены истории об известном актере, молодые люди эмоционально реагировали на забавные байки.

Актриса Вера Алентова, которая снималась с Гаркалиным в картине «Ширли-мырли», нашла такое поведение студентов вполне приемлемым.

«Редко на похоронах звучит смех. И это очень хорошо, что в зале смеются, — цитирует артистку издание MK.ru. — В нашей среде, если о тебе все хорошо говорят, значит, ни черта ты не стоишь. Но Валера был исключением».

Напомним, Валерий Гаркалин умер от последствий коронавируса 20 ноября. Народному артисту России было 67 лет.

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