Выход в свет без нижнего белья: Седокова в платье-бюстье с пикантными разрезами сразила публику

Певица появилась на премии «Женщины года Glamour – 2021» в смелом наряде. Даже ведущая Ян Гэ не удержалась, что запустила руки в ее декольте.

Анна Седокова раньше выступала с группой «ВИА Гра», но уже много лет она строит сольную карьеру. Певица обладает эффектной внешностью. Она никогда не была обделена мужским вниманием.

Артистка растит троих детей от разных избранников. После рождения сына Гектора она не смогла вернуться в форму. Но звезда умело подчеркивает свои достоинства с помощью нарядов.

В этом году Анна много времени провела в Майами. Певица с радостью делится кадрами с пляжа, но осенью она вернулась в Москву. Артистка то и дело выходит в свет, выбирая пикантные образы.

Накануне она появилась на премии «Женщины года Glamour – 2021». Для такого случая Седокова выбрала платье-бюстье в пол с перьями в области декольте. Наряд имел разрез в области талии, украшенный стразами.

Певица не надела нижнее белье, а платье едва прикрыло ее ягодицы. Она собрала волосы в пучок, а также сделала макияж с акцентом на губы.

На ковровой дорожке не удержалась и запустила руки в ее декольте ведущая и актриса Ян Гэ. Анну это не смутило. Весь вечер она была в центре внимания.

Поклонники осыпали ее комплиментами. «Какая красивая! Орех-то видно», «Как вы ходите без белья?», «Ни трусиков, ни лифчика», «Какое красивое тело», «Аннушка, какие у вас изящные формы», «Платье создано для вас», «Прям по стопам Бузовой», — прокомментировали пост подписчики.

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