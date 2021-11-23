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Эндрю Гарфилд признался, что смерть матери полностью изменила его жизнь

Актер потерял дорогого человека около двух лет назад.

Эндрю Гарфилд признался, что смерть матери полностью изменила его жизнь
Эндрю Гарфилд сильно изменился внутренне. Фото: globallookpress.com

Незадолго до начала пандемии в семье известного актера Эндрю Гарфилда произошла трагедия: звезда «Нового Человека-паука» потерял мать. Его родительница скончалась после долгой борьбы с раком.

По словам 38-летнего артиста, это событие очень сильно изменило его. И сейчас он совсем не тот человек, которого мы знали по фильмам до 2019 года.

«С тех пор многое изменилось. Например, потеря мамы, моя психика полностью изменилась из-за этого. И жизнь приобрела совершенно другой оттенок, текстуру и цвет. Мое внутреннее существо совершенно другое. Вкус стал другим. Слух. Запах. Все по-другому. Ничего прежнего», — признался актер в свежем интервью журналу GQ.

Гарфилд рассказал, что после траура понял эфемерность всего происходящего в жизни. И теперь духовные искания стали его главным занятием. Все, что бы он ни делал в актерской карьере и других сферах, направлено на поиски смысла в происходящем.

Добавим, что новый фильм Гарфилда называется «Тик-так, бум!» Актер исполнил роль композитора мюзиклов Джонатана Ларсона и получил за свою игру хвалебные отзывы критиков. Картина вышла на Netflix 19 ноября.

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актерская карьерасмерть материутратаЭндрю Гарфилд