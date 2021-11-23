Эндрю Гарфилд признался, что смерть матери полностью изменила его жизнь

Актер потерял дорогого человека около двух лет назад.

Незадолго до начала пандемии в семье известного актера Эндрю Гарфилда произошла трагедия: звезда «Нового Человека-паука» потерял мать. Его родительница скончалась после долгой борьбы с раком.

По словам 38-летнего артиста, это событие очень сильно изменило его. И сейчас он совсем не тот человек, которого мы знали по фильмам до 2019 года.

«С тех пор многое изменилось. Например, потеря мамы, моя психика полностью изменилась из-за этого. И жизнь приобрела совершенно другой оттенок, текстуру и цвет. Мое внутреннее существо совершенно другое. Вкус стал другим. Слух. Запах. Все по-другому. Ничего прежнего», — признался актер в свежем интервью журналу GQ.

Гарфилд рассказал, что после траура понял эфемерность всего происходящего в жизни. И теперь духовные искания стали его главным занятием. Все, что бы он ни делал в актерской карьере и других сферах, направлено на поиски смысла в происходящем.

Добавим, что новый фильм Гарфилда называется «Тик-так, бум!» Актер исполнил роль композитора мюзиклов Джонатана Ларсона и получил за свою игру хвалебные отзывы критиков. Картина вышла на Netflix 19 ноября.

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