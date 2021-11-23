Как приготовить вкусный домашний майонез
Видео
Порядок в маленькой квартире: 5 советов
Видео

В домашней обстановке: Агутин показал Варум без макияжа и в растянутых спортивных штанах

Также на певице можно было заметить явно тесноватый топ.

В домашней обстановке: Агутин показал Варум без макияжа и в растянутых спортивных штанах
Леонид Агутин и Анжелика Варум. Фото: Globallookpress.com

Музыкант Леонид Агутин в Instagram поделился красивой фотографией в большой компании из своего дома. Он провел вечер с близкими друзьями.

Леонид Агутин с женой и друзьями
Леонид Агутин с женой и друзьями. Фото: instagram.com/agutinleonid/

При этом пользователи обратили внимание на внешний вид жены Агутина певицы Анжелики Варум. На кадрах 52-летняя артистка снялась без макияжа, в растянутых спортивных штанах и явно тесноватом ей топе.

«Замечательно посидели! Давно не виделись. И пели, и читали, и шутили. В общем, все было, как надо. Разошлись довольно рано. Стареем. Хоть и не без доли кокетства пока об этом говорю, ибо самый неунывающий у нас батя. Под эгидой традиции заставили гостей фотографироваться в разных углах помещения».

Леонид Агутин

Напомним, что Анжелика Варум и Леонид Агутин вместе с 1997 года. У них есть общая дочь Елизавета-Мария, которая, как и ее звездные родители, увлечена музыкой.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!

 

Тэги

Анжелика ВарумАнжелика Варум и Леонид АгутинЛеонид АгутинЛеонид Агутин последние новостиНовости google