Еще и с косой: Валерия в белом платье с корсетом блеснула «нескромным» декольте

Валерия является не только актрисой, но и многодетной мамой. Она продолжает выступать на сцене и записывать новые хиты. Певица счастлива в браке с Иосифом Пригожиным. В 53 года может похвастаться стройной фигурой.

Она не скрывает, что занимается спортом. Свои достоинства артистка подчеркивает с помощью нарядов. Она не боится экспериментировать с образами.

На днях Валерия выступила в Кремле в мерцающем платье на запах. Она подчеркнула свои стройные ноги. А теперь певица была на съемках, когда к ней в гримерку заглянул муж Пригожин заснял ее в броском образе.

Артистка бала в белом парике с косой и платье в греческом стиле с цветным корсетом. Она блеснула нескромным декольте за обедом. Звезда лакомилась едой, аккуратно снимая кусочки с вилки.

«Дай поесть нормально. Обед Аленушки в спортанских условиях», — сказала она в шутку.

Поклонники едва узнали Валерию. Многие отметили, что ей идет такой образ. «Какое платье!», «Как вам идет этот наряд», «Очень красиво», «Декольте завораживает», «Просто чудесная», «Какая красотка, ну прелесть», ««Глаза так и падают в декольте», «А Иосиф знает, когда снимать», «Какой у вас интересный образ», «Как же вам это все идет», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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