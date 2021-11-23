«Ваня, не надо!»: Подольская показала, как маленький сын в полосатых брюках хулиганит дома

Певица решила похвастаться тем, как у нее начинается утро. Наследник не дает ей скучать.

Наталья Подольская уже давно стала стала популярной певицей. Она счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Влюбленные стараются во всем поддерживать друг друга. Примечательно, что у них год назад произошло пополнение.

Пара воспитывает не только сына Артемия, но и малыша Ивана. Родители часто возят наследников на море. Недавно они вернулись из Египта.

Подольская не скрывает, что ей нравится быть мамой. Порой она делится советами и хвастается достижениями малышей. На этот раз певица засняла, как начинается ее утро. Она вела за руку годовалого Ивана, который был в полосатых брюках и футболке. Они оказались в прачечной, где работала стиральная машинка.

«Сделаю рубрику утро на регулярной основе. Мы с Ваней встали и запустили постирушу. Мой хороший мальчик. Ваня смотрит. Нравится, интересно», — отметила артистка.

Потом Наталья пришла в детскую комнату. Артемий уже ушел. Она пояснила, что ночью мальчик пришел в спальню к родителям, а вот она вскоре встала, чтобы понянчить младшего сына. Ваня стал хулиганить. Он начал скидывать с полок часы и другую технику.

«Ваня, не надо! Там техника всякая», — попросила звезда.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие одарили комплиментами сына Преснякова и заверили, что он очень подрос.

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