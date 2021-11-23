«Вот это размах»: Юлия Ковальчук раскинула ноги в шпагате, «пирожком» кверху

Юлия Ковальчук одно время выступала в составе группы «Блестящие», а потом стала строить сольную карьеру. Хрупкая блондинка состоит в браке с Алексеем Чумаковым.

Они растят дочку Амелию. Стоит отметить, что в 39 лет артистка может похвастаться стройной фигурой. Порой она делится снимками, на которых позирует в бикини. Не раз артистка сталкивалась с критикой из-за этого.

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Обычно Юлия живет в доме в Москве, где есть бассейн. Также у пары есть особняк в Испании. Еще недавно она гуляла по Барселоне в элегантном наряде и чалме.

А вот теперь певица решила похвастаться не только стройной фигурой, но и растяжкой. Она запечатлела себя в спальне в зеленых брюках и футболке. Ковальчук оголила пресс, а потом закинула ногу за плечо, показав вертикальный шпагат.

«20 лет хореографии не прошли даром», — отметила она.

Поклонники были ошарашены такими способностями. Ковальчук удалось впечатлить даже коллег. «Ого!» — написала Лариса Долина. «Шок», — присоединился Митя Фомин. «Я думала, что это Волочкова», «Классно, красиво», «Очевидное — невероятное! Вот что дают годы усердных тренировок!», «Так легко и свободно», «Юля, браво!», «Вот это размах», «Ватрушкой к потолку», — прокомментировали пост подписчики.

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