«Что она творит!»: Бузова устроила танцы в смелом мини, от души сверкая «ложбинкой греха»

Ольга Бузова является одной из самых успешных персон в России. Она не скрывает, что любит удивлять публику. Телеведущая уже открыла в себе множество талантов.

Пять лет она строит строит карьеру певицы, а также порой артистка играет в театре. В этом году Ольга участвует в съемках новых проектов. Она то и дело хвастается новыми образами. Звезда не боится подчеркивать свои достоинства.

Примечательно, что Бузова накануне повеселилась на вечеринке. Она облачилась в кожаную мини-юбку и майку с декольте. Образ дополнили косуха с бахромой и ботфорты. Телеведущая сделала яркий макияж и заплела две косички.

Она стала не только танцевать перед публикой, но и петь. Ольга блеснула ложбинкой греха. Она соблазнительно двигалась, не боясь выглядеть слишком откровенно.

В какой-то момент артистка засветила свои прелести, так как юбка оказалась слишком короткой. Бузова веселилась и демонстрировала красоту своих форм.

Поклонники были сражены тем, как она выглядит. Многие осыпали ее комплиментами. Но нашлись и те, кто ее раскритиковал. «Какая красотка», «Опять грудь появилась», «Как любуется собой», «Ох, Оля пошла в отрыв», «Что она творит!», «Хоть в трусиках?», «Оля, вот это ты разошлась», «Вроде же тебе нужно себя беречь, а тут такие танцы», «Красотка, юбку придержи», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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