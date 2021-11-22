«Шикарно»: Каменских в кожаном платье без лифа и на шпильках сразила поклонников

Настя Каменских уже давно стала популярной украинской исполнительницей. Известность ей принес дуэт с Потапом. Но после свадьбы он стал ее продюсером. Примечательно, что певица старается придерживаться прежнего стиля.

Ее песни ритмичные и заводные, а наряды всегда женственные. Артистка в последнее время часто экспериментирует с образами. На съемках украинской версии «Маски» она предстает то в париках, то в нарядах пикантными деталями.

На днях Настя предстала на шоу в шелковом костюме с перьями. Певица теперь решила выбрать более соблазнительный лук. Она запечатлелась в кожаном платье по фигуре и босоножках на шпильке.

Артистка сделала укладку с мокрым эффектом и макияж с акцентом на глаза. Каменских была без лифчика. Она подчеркнула каждый изгиб своей фигуры. Брюнетка позировала у стены, грациозно к ней прильнув.

Поклонники не стали скрывать, что звезда выглядит обворожительно. Ей удалось сразить фанатов своими формами. «Шикарно», «У вас потрясающая фигура», «Это идеальный наряд», «Настя, ваши ноги — идеал», «Как идеально упала тень на живот», «Платье такое, чтобы изъяны все видно. У вас их нет?», «Как можно быть сногсшибательной», «Какая роковая красотка», — прокомментировали пост подписчики.

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