Орбакайте в мерцающей блузке отметилась с повзрослевшей дочкой, облаченной в кожаный комбинезон

Певица провела время на работе вместе с Клавдией, которая вернулась из США.

Кристина Орбакайте уже давно живет на две страны. Она любит родину, поэтому каждый год приезжает в Россию. Певица не скрывает, что не может жить без работы.

В этом году она не только отметила юбилей в Москве с родными и друзьями, а летом много гастролировала. Осенью артистка тоже часто ездит на съемки кино, а также появляется на светских раутах. Накануне она приехала в Санкт-Петербург.

Примечательно, что девятилетнюю дочку Клавдию она отправила в Нью-Йорк, где она учится в школе. Но на днях внучка Аллы Пугачевой вернулась. Свои каникулы девочка проводит с родителями.

22 ноября певица поделилась кадрами из гримерки. Она предстала в черном костюме с узкими брюками и блестящей блузке. Орбакайте засняла подросшую дочку в кожаном комбинезоне и с пучком на голове.

«Так, мы в гримерке. Всем привет! И мой маленький человечек пришел с мамой на съемки», — поделилась звезда.

Поклонники были удивлены тем, как повзрослела Клавдия. Многие посчитали, что у нее такое же чувство стиля как у мамы. «Очень красивая», «Клавдия так похорошела», «Эта девочка уже такая взрослая», «Какой комбинезон», «Она вся в маму», «У вас чудесная дочка», «Как быстро растут дети», «Не перестаете удивлять», «Клавочка такая стильная», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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