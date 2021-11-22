В тренде: Каменских предстала на публике в мини-юбке и дутом пуховике Prada, как у Бородиной

Настя Каменских уже давно строит сольную карьеру. Певица любит путешествовать с мужем Потапом. Однако большую часть времени артистка готовится к выступлениям, а также ездит на съемки.

Артистка всегда продумывает свои образы до мелочей. Ей нравится подчеркивать свои достоинства. В гардеробе звезды много платьев и лосин, но осенью она утеплилась, достав плащи, куртки и другие наряды.

Накануне Настя приехала на встречу с поклонниками. Певица отметилась на улице Киева в монохромном осеннем аутфите. Она отметилась в мини-юбке и дутом пуховике Prada с поясом.

Лук также дополнили ботинки на массивной подошве этой же фирмы. Наряд подчеркнул ее стройные ноги. Каменских распустила волосы и сделала неброский макияж. Артистка с радостью пообщалась с фанатами. Потом она отправилась на радио.

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие отметили, что наряды в черном цвете ее стройнят. Примечательно, что ранее Ксения Бородина уже предстала в таком же трендовом пуховике и ботинках.

«Настя, такая милая», «Ой, какой крутой наряд», «Пуховик просто топчик», «Так редко вижу вас в лаконичных образах», «Мне очень нравится ваш пуховик», «Такая вы красотка», «Вы даже осенью выглядите стильно», «Какая вы лучистая, даже черный цвет красит», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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