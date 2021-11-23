«Я плачу»: Борис Моисеев отреагировал на трагедию с Мариной Хлебниковой

Артистка пришла в себя, но до полного восстановления еще очень далеко.

За Марину Хлебникову переживает вся страна. С 18 ноября певица находится в больнице, в ожоговом отделении. Она чуть не погибла во время пожара в своей квартире.

Чудом артистку удалось спасти, но ей предстоит очень долгое лечение и череда пластических операций.

Слова поддержки летят в адрес певицы со всех уголков страны. Коллеги по звездному цеху тоже поддерживают артистку. Борис Моисеев узнал о произошедшем с Мариной Арнольдовной из новостей.

Он сейчас не выходит на улицу и старается меньше контактировать с внешним миром. Из-за пандемии артист предпочитает беречься, тем более, здоровье его ослаблено двумя инсультами.

«Я плачу», — сказал Борис Моисеев, узнав новости о Марине Хлебниковой.

Друг певца и его директор Сергей Горох недавно встречался с певцом и делится, что он очень подавлен историей с пожаром.

«Он следит за новостями в интернете и безумно переживает за нее!» — делится Сергей с Teleprogramma.pro.

Марину Хлебникова и Бориса Моисеева связывает многолетняя дружба. В 91-м году, после успешного возвращения «дитя порока» из США, артисты вместе ездили с гастролями по стране.

«Они гастролировали по стране с шоу «Борис Моисеев и его леди». Это был успех и с тех пор завязалась дружба. Они даже ездили в гости друг к другу. В то время, конечно, отношения были не такими теплыми, в силу ряда причин. В том числе здоровья Бориса Михайловича. Но несмотря на то, что общение почти сошло на нет, Борис всегда с трепетом и по доброму к ней относился. Теперь вот переживает», — сказал Сергей.

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