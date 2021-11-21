Наталия Орейро выразила желание записать дуэт с Анастасией Волочковой или Ольгой Бузовой

Журналисты канала НТВ устроили певице Наталии Орейро ликбез по российским звездам, с которыми она теперь соотечественница.

44-летней артистке показали записи выступлений Анастасии Волочковой и Ольги Бузовой. Уругвайская знаменитость пока еще мало знает об этих дамах, но положительно оценила их творчество.

Наталию спросили, с кем бы их этих звезд она хотела бы записать дуэт.

«Мне понравились все. Поскольку сейчас нам, женщинам, нужно объединяться и проявлять солидарность, я бы очень хотела спеть с Анастасией или Ольгой», — ответила Орейро в передаче «Новые русские сенсации».

Напомним, в октябре 2021 года звезда «Дикого ангела» и ее сын получили российское гражданство. Свои посты в Instagram Наталия пишет не только на родном, но и на русском языках.

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