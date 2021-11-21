«Вообще не люблю быть знаменитостью»: Адель высказала свое отношение к славе

Британская певица Адель дала большое видеоинтервью к выходу своего нового альбома «30» (релиз состоялся 19 ноября). В этой беседе, кроме музыки, 33-летняя артистка уделила много внимания своей славе и статусу звезды в целом.

«Я думаю, это забавно, что я артист, выполняющий свою чертову работу, — поделилась Адель с Apple Music. — Но звездность приходит вместе с ней, и я против этого. Я вообще не люблю быть знаменитостью».

Певица добавила, что ее новый альбом – это некое послание другим артистам, чтобы они больше ценили свое творчество и не испытывали необходимости постоянно быть у всех на виду.

Сама Адель пропала с музыкальных радаров на несколько лет и занималась своей личной жизнью, которой, в частности, и посвящена ее новая пластинка. С середины 2016 года и до октября 2021-го артистка позволила себе не выпускать новой музыки, посвятив это время ребенку и своему неудачному браку. При этом она крайне мало делилась происходящим в ее семье с прессой.

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