«Не худейте больше»: Дарья Пынзарь в платье-майке продемонстрировала слишком худые ножки

Бизнес-леди Дарья Пынзарь опубликовала на личной странице в Instagram ролик, в котором скомбинировала маленькое черное платье с розовым жакетом и тренчем цвета слоновой кости.

Примечательно, что модный образы знаменитости вызвали не только восторженные комментарии, но и беспокойство поклонников Дарьи. Причиной стала излишняя худоба Пынзарь.

Дарья продемонстрировала бесконечно длинные ножки в обтягивающем платье цвета ночи. К нему знаменитость добавила бантик на волосы.

Пынзарь подвигала стройными бедрами в платье-майке, в затем накинула сверху пиджак актуально цвета и длинный плащ.

Фолловерам понравились образы Пынзарь. Однако фанаты Дарьи не советуют телеведущей еще худеть.

«Даша, ты и так хороша. Стоп, достаточно худобы», «Напишите, как вы похудели так», «Всегда классная, но сильно похудела, очень, ножки, как в 12 лет», «Дашуль, ты красотка! Но платье очень короткое, как футболка, а ножки прям худенькие-худенькие», «Дашенька! Не худейте больше. Вам так красиво!», – отметили поклонники Пынзарь.

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