Как Сергей Полунин пытался подружить Россию и Украину
Видео
10 действительно ненужных вещей в доме, которым место на мусорке
Видео

«Википедия» приписала Эндрю Гарфилду ложное хобби

Известный актер отметил, что не занимается коллекционированием.

«Википедия» приписала Эндрю Гарфилду ложное хобби
Эндрю Гарфилд не знал, что он «филателист». Фото: globallookpress.com

38-летний голливудский актер Эндрю Гарфилд нашел на своей странице в «Википедии» ложную информацию. Там было сказано, что он «заядлый филателист» — коллекционер марок.

На днях вышел видеоблог журнала GQ, в котором артист опроверг информацию об этом увлечении.

«Это странная вещь, меня много спрашивали о ней в последнее время: «Так какая у вас самая дорогая марка?» А я отвечал: «Что?» Я не коллекционер марок», — сказал Гарфилд.

Очевидно, после этого ролика англоязычная версия «Википедии» удалила данную информацию. В русской версии значится, что Эндрю был заядлым филателистом в детстве.

Кстати, в том же видео актер читает забавные комментарии о себе. Один из пользователей Сети удивился, почему Гарфилд говорит в телешоу с британским акцентом. Звезда кино ответил, что он просто является англичанином. Свое детство известный артист провел в Великобритании.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

ВикипедияфилателистхоббиЭндрю Гарфилд