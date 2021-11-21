«Википедия» приписала Эндрю Гарфилду ложное хобби

38-летний голливудский актер Эндрю Гарфилд нашел на своей странице в «Википедии» ложную информацию. Там было сказано, что он «заядлый филателист» — коллекционер марок.

На днях вышел видеоблог журнала GQ, в котором артист опроверг информацию об этом увлечении.

«Это странная вещь, меня много спрашивали о ней в последнее время: «Так какая у вас самая дорогая марка?» А я отвечал: «Что?» Я не коллекционер марок», — сказал Гарфилд.

Очевидно, после этого ролика англоязычная версия «Википедии» удалила данную информацию. В русской версии значится, что Эндрю был заядлым филателистом в детстве.

Кстати, в том же видео актер читает забавные комментарии о себе. Один из пользователей Сети удивился, почему Гарфилд говорит в телешоу с британским акцентом. Звезда кино ответил, что он просто является англичанином. Свое детство известный артист провел в Великобритании.

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