Шишки, банты и шары: сын Орбакайте с женой нарядил новогоднюю елку в серебристо-белых тонах

Никита Пресняков — старший сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова. Он вырос в творческой семьей, поэтому тоже стал музыкантом. Ему нравится кататься на скейте, а также заниматься паркуром.

При этом он выступает со своей группой. В этом году внук Аллы Пугачевой отметил 30-летие. Рядом с ним находится жена Алена Краснова, которая во всем его поддерживает.

В последнее время Никита был занят, так как много тренировался. Он участвовал в «Ледниковом периоде», но покинул проект в 8 выпуске. Сын Орбакайте заверил, что не расстроится, так как ему есть чем заняться — написанием новых песен.

Но 20 ноября он решил посвятить вечер приятному занятию — подготовке в Новому году. Вместе с женой артист купил новую елку и игрушки. Они украсили главный символ Нового года в серебристо-белых тонах.

На ветках мерцали шары в блестках и банты. Также на ней были большие шишки, покрашенный в белый цвет. Гирлянда с белыми огоньками завершили дизайн елки. Никита и Алена были в домашних пижамах.

Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие оценили их старания. К слову, также уже нарядил елку Филипп Киркоров. А вот Вера Брежнева призналась, что еще не чувствует приближение зимы и праздника.

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