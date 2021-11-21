«Настроение блистать!»: Федорова позировала в мерцающем платье по фигуре и лодочках

Оксана Федорова уже давно стала знаменитостью. Она почти 20 лет назад стала «Мисс Вселенной», но не долго ходила с короной. Теперь она телеведущая и певица. Поклонники были восхищены, когда брюнетка приняла в шоу «Маска».

Мало кто знал, что Оксана обладает красивым вокалом. Но чаще она участвует в фотосессиях и организует светские рауты, балы, концерты. Для каждого выхода в свет звезда продумывает образы.

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В гардеробе Федорова большое количество вечерних платьев. В обычной жизни она носит как костюмы, так и джинсы. А вот для особенных вечеров или мероприятий ее выбор падает на женственные луки.

На этот раз она позировала в кресле в черном силуэтном платье с эффектом мерцания. Наряд имел разрез, который позволил ей показать стройные ноги и изящные бедра. Лодочки и нюдовый макияж завершили аутфит.

«Настроение блистать! Сияющая улыбка — это улыбка не только губами, но глазами, сердцем и душой. Согласны?! Сегодня мерцаю», — написала звезда.

Поклонники осыпали ее комплиментами. Федорова смогла впечатлить и нарядом, и фигурой. «Очень обаятельная и привлекательная», «Оксана, как всегда, королева», «Шикарные ножки», «И не меняйте образ. Тут очень хорошо», «Ваша фигура бесподобна», «Ну у вас красоты не отнять», — прокомментировали пост подписчики.

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