«Вот это рельеф бедра!»: беременная Нюша в розовых мини-шортах станцевала на улице

Певица на последних сроках беременности отдыхает в Дубае. Она не перестает удивлять поклонников смелыми танцами.

Нюша является популярной исполнительницей. Она зачастую выступает на сцене. При этом за последние годы жизнь певицы изменилась. Теперь у нее есть муж Игорь Сивов. Она подарила ему дочку Симбу, которой недавно исполнилось три года.

Примечательно, что в этом году артистка объявила о скором пополнении в семье. Она призналась, что эта беременность незапланированная.

Несмотря на то, что Нюша уже находится на последнем месяце беременности, она много путешествует. Но уже несколько недель певица находится в Дубае, куда приехала и ее семья.

По словам Сивова, они планируют там остаться до весны. А пока артистка часто посещает вечеринки, примеряет силуэтные платья и даже танцует. Накануне молодая мама решила с дочкой сплясать прямо на улице.

Нюша была в розовых мини-шортах и толстовке. Бандаж поддерживал ее внушительный животик. При этом певица грациозно двигалась и засветила рельефные ноги. К слову, Симба тоже танцевала.

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие были сражены тем, как она двигается в интересном положении. «Ой, такая милая», «Животик большой», «Идеальная мама», «В таких шортиках, ох», «Вот это рельеф бедра!», «Скоро будет уже танец с сыном», «Ну не перестаешь удивлять», «Нюша, какая прелесть», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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