«Лера вернулась»: Кудрявцева в костюме с узкими брюкамии кедах увиделась с Киркоровым

Телеведущая была смущена внимание артистов. Она приняла участие в праздничном концерте.

Лера Кудрявцева уже давно работает на телевидении. Она не скрывает, что многие артисты выросли на ее глазах. Сама телеведущая в этом году отпраздновала 50-летие. Она состоит в браке с хоккеистом Игорем Макаровым.

Лера признавалась, что ощущает себя моложе своих лет. Ко всему прочему, недавно она сменила стиль и теперь все чаще носит лаконичные наряды, когда находится вне камер.

А накануне Кудрявцева посетила Кремлевский дворец. Она приняла участие в праздничном концерте канала «Муз-ТВ». Для такого случая блондинка выбрала черное платье с корсетом. Она была ведущей вечера.

Но потом она переоделась в футболку и черный лаконичный костюм. Образ дополнили кеды. В коридоре Лера встретила Филиппа Киркорова и Ани Лорак. Они засмущали ведущую.

«Я вас обожаю!» — заявила блондинка. «Лера вернулась на» Муз-ТВ«! Лера вернулась . Группа «Абба» Это Фрида, это Агнес, я Бени«, — стал говорить Киркоров.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие одарили ее комплиментами. «Ой, какая тут классная», «Ниже, чем я думала», «Какая компания собралась», «Лера, этот костюм так стильно сидит на вас», «Как круто всех вас видеть», «Лера, вы только молодеете», «Какая красотка! И без платья роскошна», «Просто чудесный лук», — прокомментировали пост подписчики.

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