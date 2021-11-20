Строгий костюм и сексуальное боди: Ксения Собчак составила противоречивый образ с глубоким декольте

Телеведущая порассуждала о дураках и умных.

Жена Константина Богомолова – Ксения Собчак – разместила на личной странице в Instagram снимок модного образа с соблазнительным боди.

Ксения облачилась в молочный брючный костюм свободного кроя. Телеведущая надела под костюм карамельное боди с глубоким декольте и подчеркнула этим упругую грудь.

Собчак завершила образ очками с квадратной оправой, сабо и ремнем Louis Vuitton в одном оттенке насыщенного коричневого. Также знаменитость взяла молочный шоппер.

Примечательно, что Собчак добавила к фото размышления о сегодняшних «философах».

«Люди без образования и какой-либо квалификации чувствуют себя увереннее реальных экспертов и склонны считать себя профессионалами, так как лишены сомнений. Ведь, действительно, умный человек — это прежде всего человек сомневающийся, дурак же всегда уверен в собственной правоте. Вот такой вот новый дивный экспертный мир», – отметила Ксения.

Напомним, ранее Ксения Собчак поделилась снимками в леопардовом купальнике. Телеведущая поддержала тренд на животный принт и взбудоражила фолловеров. Поклонники знаменитости позавидовали стройности Ксении.

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