Стильно утеплилась: Орлова в шерстяном пальто на запах и сапожках вышла на прогулку в Милане

Ольга Орлова является популярной телеведущей. Раньше она также была солисткой группы «Блестящие». В свои 44 года Ольга может похвастаться стройной фигурой.

Она не так давно отпраздновала день рождения, на котором повеселилась с Ксенией Бородиной. Артистка была в платье в горох. Поклонники отмечают, что с годами она только хорошеет. А теперь звезда устроила себе итальянские каникулы.

Уже несколько дней Орлова находится в Милане. Накануне она отправилась на прогулку. Для такого случая телеведущая облачилась в шерстяное пальто на запах с поясом и кожаные сапоги. Она дополнили свой образ белой сумкой с ремешком. Артистка покрасовалась у одной из главных достопримечательностей города.

«Ну куда же без фотки у Дуомского собора?! Дуомо Милан — единственный в мире католический собор из белого мрамора, пятый по величине храм всего мира. Вживую он выглядит величественно, поэтому его стоит хотя бы один раз в жизни увидеть.

Сегодня, стоя на этом месте, я вспомнила далекие девяностые, когда мы с Жанкой улетели в отпуск в Милан, и на этой площади накормили всех голубей, которые здесь только были», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга. «Как вы прекрасны», «Очень красивые виды! Ольга вы такая милая», «Какое роскошное пальто», «Вы сама стать и грация», «Красивый собор, красивая, стильная, утонченная Оленька», «Вы с Жанной так похожи были», — стали писать пользователи Сети.

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